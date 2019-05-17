Пенсионер прихватил с собой в супермаркет 300 тыс. рублей, этим воспользовалась воровка

Безработная молодая девушка украл сумму из кармана пиджака у пожилого мужчины.

Инцидент произошел накануне. Злоумышленница в одном из супермаркетов расположенных на Московском проспекте, днем решила обокрасть 86-летнего пенсионера.

Деньги она решила вытянуть из пиджака. Но была задержана нам месте происшествия

Похищенное изъято. Следственным управлением УМВД России по Московскому району возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге с охраняемой парковки угнали два грузовика.