Кувалда, зубила и праздничные макси: В таком обличии грабители навестили банкомат на Авиаконструкторов

Однако вся эта амуниция так и не помогла злоумышленникам реализовать свой преступный замысел.

Грабители не смогли ничего вынести, а попытку предприняли ночью около 04:00. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что грабителей было двое. Оно в масках вошли в в круглосуточную зону обслуживания одного из банков на проспекте Авиаконструкторов и попытались вскрыть лицевую панель банкомата.

С собой злоумышленники взяли кувалду, зубило, но ничего похитить не смогли.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за сбыт наркотиков в Мариинской больнице мужчине вынесли приговор.