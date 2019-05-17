В Петербурге у нелегальных торговцев изъяли 3 тысячи сувениров

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Власти Петербурга продолжают очищать центр города от незаконной торговли.

Очередной рейд по центральным проспектам и площадям Северной столицы провел Комитета по контролю за имуществом Петербурга. В результате проверок было изъято около 3 тысяч единиц сувенирной продукции и составлено 8 административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

В ККИ отметили, что на Вознесенском проспекте был «прикрыты» два стола с нелегальной сувенирной продукцией. Такие же палатки и были обнаружены сотрудниками комитета на Малой Морской улице. На Исаакиевской площади сувениры продавали прямо из салона автомобиля, а вдоль набережной канала Грибоедова расположились торговцы, которые незаконно торговали хлебобулочными изделиями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцы пытаются спасти Апраксин двор.

Территория некогда известного торгового Апраксина двора все сильнее превращается в гетто, заявляют петербургские активисты. Зафиксированные нарушения направлены Александру Беглову на рассмотрение, но пока реакции не последовало.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
комитет по контролю за имуществом незаконная торговля сувениры
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