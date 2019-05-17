На проспекте Металлистов из окна выпал ребенок

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга маленький ребенок выпал из окна одной из квартир многоэтажного дома.

Об этом сообщают очевидцы. Инцидент произошел на проспекте Металлистов 25 к 1. По словам свидетелей ЧП, маленького ребенка госпитализировали. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что двое малышей в Петербурге и Ленобласти выпали из окна по недосмотру родителей. Дети остались живы, но были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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