Двое малышей в Петербурге и Ленобласти выпали из окна по недосмотру родителей

Оба случая проверяет полиция. Фото: https://pixabay.com
Оба случая проверяет полиция. Фото: https://pixabay.com

Дети остались живы, но были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по данному факту сотрудники уже начали проверку. Полиция сообщает, что накануне около 12:20 по недосмотру родителей из окна на 8 этаже в доме на Красносельском шоссе выпал мальчик 2014 год рождения. Его с телесными повреждениям в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Второй случай произошел в тот же день около 20:00 в Волхове. Родители не закрыли окно на втором этаже в доме по улице Марата, а за ребенком следил дедушка. Мужчина не доглядел за ребенком, и мальчик 2015 года рождения выпал из окна его также госпитализировала в тяжелом состоянии.

Оба случая проверяет полиция.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
волхов происшествие Центральный район
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