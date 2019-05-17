Двое малышей в Петербурге и Ленобласти выпали из окна по недосмотру родителей

Дети остались живы, но были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по данному факту сотрудники уже начали проверку. Полиция сообщает, что накануне около 12:20 по недосмотру родителей из окна на 8 этаже в доме на Красносельском шоссе выпал мальчик 2014 год рождения. Его с телесными повреждениям в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Второй случай произошел в тот же день около 20:00 в Волхове. Родители не закрыли окно на втором этаже в доме по улице Марата, а за ребенком следил дедушка. Мужчина не доглядел за ребенком, и мальчик 2015 года рождения выпал из окна его также госпитализировала в тяжелом состоянии.

Оба случая проверяет полиция.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бытовой конфликт между мужчиной и женщиной вновь стал причиной поножовщины.