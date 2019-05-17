Бытовой конфликт между мужчиной и женщиной вновь стал причиной поножовщины

Полицейские задержали агрессивную гражданку на месте происшествия. Фото: https://pixabay.com
Полицейские задержали агрессивную гражданку на месте происшествия. Фото: https://pixabay.com

Правда, в ссоре был замешен еще и третий — это алкоголь.

Бытовая поножовщина или бытовой конфликт, который привел к поножовщине. Назвать можно по-разному, но, как поясняют, сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, как это не назови, а мужчину при любой формулировке госпитализировали.

Также есть и небольшие детали конфликта, переросшего в поножовщину. Известно, что происшествие случилось днем около 14:00 на улице Белы Куна. Женщина 1988 года рождения схватила нож после продолжительной ссоры и вонзила его в грудь мужчине 1972 года рождения.

Полицейские задержали агрессивную гражданку на месте происшествия.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге возле магазина двое обстреливали прохожих из пневматики.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие фрунзенский район
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