Обвиняемый в мошенничестве с арендой авто на 16,4 млн рублей сядет в тюрьму

Мужчина отправится в колонию на 6,5 лет. Фото: https://pixabay.com

Мужчина отправится в колонию на 6,5 лет. Фото: https://pixabay.com

Подсудимый подписывал договоры об аренде транспортных средств с потрепавшими с правом выкупа.

Однако впоследствии подсудимый продавал данные транспортные средства третьим лицам, а полученные денежные средства тратил в личных целях. Таким образом обвиняемый причинил ущерб потерпевшим на сумму более 16,4 миллионов рублей.

По данному делу Василеостровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Романа Толстова, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренными частями 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбываем в колонии общего режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге у нелегальных торговцев изъяли 3 тысячи сувениров.