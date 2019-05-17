Крушение истребителя F-16 в Калифорнии попало на видео

В Сети появилось видео, на котором истребитель F-16, принадлежащий ВВС США, врезается в одно из зданий в Южной Калифорнии. Об этом сообщает ABC7.

Крушение истребителя было зафиксировано видеорегистратором, проезжавшей мимо машины. По предварительным данным, летчик успел катапультироваться и остался в живых. В здании также никто не пострадал.

Видео: телеканал ABC7

Отмечается, что причиной падения истребителя стали проблемы с гидравлической системой самолета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что под завалами рухнувшей в Шанхае фабрики, погибли пять человек. Пока найдены 19 человек, пятеро из них мертвы. На месте происшествия по-прежнему работают спасатели.

Известно, что общая площадь обрушившейся части здания составляет около 1 тысячи кв. м.