Под завалами рухнувшей в Шанхае фабрики погибли пять человек

Изначально под завалами обрушения реконструируемого здания в Шанхае стали 20 человек человек. В настоящий момент нашли 19 человек, пятеро из них мертвы.

Трагедия произошла 16 мая в 11 утра по местному времени. В первой половине дня в Шанхае в районе Чаннин на улице Чжаохуа произошло частичное обрушение крыши фабрики, которую реконструировали. В здании в момент чрезвычайной ситуации находились и осуществляли ремонт 20 рабочих.

По последней информации, сотрудникам спасательных служб удалось найти и вытащить на поверхность 19 человек. Известно, что 14 из них находятся в стабильном состоянии. Еще пятеро получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия по прежнему работают спасатели. Известно, что общая площадь обрушившейся части здания составляет около 1 тысячи кв. м.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на химическом заводе в Пермском крае при взрыве погибли три человека.