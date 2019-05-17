В Мурино обнаружили зарытое тело мертвого мигранта

На теле найденого мужчины были обнаружены следы насильственной смерти.
Труп был найден на строительной площадке многоквартирного жилого дома во время проведения земляных работ, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что тело убитого было обнаружено у дома 31 по улице Шувалова в Мурино в Санкт-Петербурге. Около 11:30 часов дня во время проведения земляных работ был найден мертвый мужчина.
Известно, что у убитого были связаны ноги при помощи электрического провода. Кроме того, у него был проломлен череп.
На данный момент личность мужчины уже удалось установить. Погибшим оказался 28-летний уроженец Киргизии. Он работал на должности подсобного рабочего в компании «Мегаполис». По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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