В Мурино обнаружили зарытое тело мертвого мигранта

Уголовное дело возбуждено. Фото: pixabay.com
Уголовное дело возбуждено. Фото: pixabay.com

На теле найденого мужчины были обнаружены следы насильственной смерти.

Труп был найден на строительной площадке многоквартирного жилого дома во время проведения земляных работ, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что тело убитого было обнаружено у дома 31 по улице Шувалова в Мурино в Санкт-Петербурге. Около 11:30 часов дня во время проведения земляных работ был найден мертвый мужчина.

Известно, что у убитого были связаны ноги при помощи электрического провода. Кроме того, у него был проломлен череп.

На данный момент личность мужчины уже удалось установить. Погибшим оказался 28-летний уроженец Киргизии. Он работал на должности подсобного рабочего в компании «Мегаполис». По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов намерен повысить качество медицины в Петербурге.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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В Мурино обнаружили зарытое тело мертвого мигранта