Пенсионеры Петербурга поедут на дачу бесплатно

Петербуржцам не нравится, что пенсионерам и прочим льготникам приходится оформлять свой бесплатный проезд через пригородные кассы. Но оформить постоянный бесплатный пропуск пока нельзя, считает перевозчик.

С 27 апреля пенсионеры, лица предпенсионного возраста, ветераны труда и еще некоторые категории петербуржцев получили круглогодичное право бесплатного проезда в пригородном транспорте.

Однако для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, льготнику всё равно необходимо оформлять билет в пригородных кассах. На интернет-сервисе «Яндекс. Район» петербуржцы с недовольством обсуждают эту норму и задаются вопросом, можно ли обойтись без оформления льготного билета. Например, вместо того, чтобы каждый раз стоять в кассу, просто сделать бессрочный абонемент на проезд. Некоторые отмечают, что в кассе можно и не покупать билет, но тогда придется заплатить 80 рублей за его оформление в самой электричке.

По словам представителя АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Ольги Ивановой, на сегодняшний день доля льготных пассажиров составляет 28% от объемов перевозки АО «СЗППК». Из этого числа 21% – петербуржцы. То есть примерно четверти петербуржцев, кто ездит на электричках, сейчас не нужно покупать билет, а только оформлять.

Абонемент на постоянный бесплатный проезд сейчас оформить нельзя. «Согласно условиям договора, заключенного между АО «СЗППК» и Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, для жителей Петербурга предусмотрено оформление только разовых проездных документов для поездки «туда» или «туда и обратно» в день осуществления поездки или предварительно (за 1-10 дней до планируемой поездки, не считая дня продажи)», – объяснила Ольга Иванова. Может ли эта норма измениться в будущем, представитель СЗППК не уточнила.

Что касается случаев, когда пенсионер, которому полагается бесплатный проезд, не успел оформить льготу и сел в электричку, то сбор платить всё равно придется. «Действующее законодательство не ставит в зависимость взыскание сбора от категории пассажира. Размер сбора с 10.10.2016 составляет 80 руб. Сумма сбора фиксированная и не зависит от дальности поездки», – пояснила Ольга Иванова.

Билет – это договор перевозки между пассажиром и перевозчиком, согласно Уставу железнодорожного транспорта России. «Перевозчик обязан перевозить только физических лиц, заключивших с ним договор перевозки», – отметила Ольга Иванова.

Таким образом, билет на проезд в пригородном транспорте обязаны оформлять все, независимо от того, нужно платить деньги или нет. О том, изменится ли эта норма когда-то, сейчас сказать нельзя. Может быть, через несколько лет очереди в пригодные кассы сократятся, потому что пенсионеры больше не будут в них стоять, а будут проходить по постоянному пропуску. Но пока это невозможно.

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