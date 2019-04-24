Беглов подписал закон о бесплатном проезде в электричах для 6 категорий граждан

Изменения в Социальный кодекс города депутаты рассмотрели по предложению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Документ от предоставлении бесплатного проезда в любое время года в железнодорожном транспорте по пригороду подписал Александр Беглов.

Ранее льготники имели право отплатить лишь 10% от стоимости тарифа в дачный сезон.

Беглов похвалил депутатов ЗакСа, отметив их оперативность. Он сообщил, что закон был принят за один день в трех чтениях.

С 27 апреля на электричках бесплатно могут ездить:

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и ветеранам военной службы, ражданам, являющимся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий или достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), проработавшим в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, и лицам, пострадавшим политических репрессий, женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, а также одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом «Родительская слава», гражданам, являющимся в соответствии с действующим федеральным законодательством получателями пенсий либо достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во втором чтении приняты поправки в закон о выборах губернатора.