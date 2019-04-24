Во втором чтении приняты поправки в закон о выборах губернатора

Выборы пройдут в Единый день выборов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Выборы пройдут в Единый день выборов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня, 24 апреля, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга во втором чтении приняли поправки в закон о проведении выборов губернатора.

Согласно поправкам, кандидат на пост губернатора не должен будет предоставлять нотариальное удостоверение лиц, которые занимаются сбором подписей в его поддержку. Это в большей степени касается кандидатов-самовыдвиженцев.

Основной целью предложения парламентариев является стремление закончить доработку избирательного законодательства перед предстоящей избирательной кампанией кандидатов.

Кроме того, во втором чтении была одобрена поправка, которая дает право палате самостоятельно назначать наблюдателей на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Законодательное Собрание города Санкт-Петербурга утвердило новые штрафы за распространение незаконной рекламы.