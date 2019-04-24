ЗакСобрание утвердило новые штрафы за незаконную рекламу

В среду в Заксобрании провели окончательное чтение по поправкам. Фото: pixabay.com

В среду в Заксобрании провели окончательное чтение по поправкам. Фото: pixabay.com

Для физических лиц верхняя граница штрафа поднялась до 3 тысяч рублей.

В парламенте Санкт-Петербурга окончательно утвердили новые штрафы за нелегальную рекламу. Заксобрание Петербурга провело окончательное чтение в среду 24 апреля.

Штраф подняли до 3 тысяч рублей для физических лиц — раньше граница составляла всего тысячу. Должностные лица заплатят на 10 тысяч больше — 30 тысяч. Юрлицам грозит до 70 тысяч рублей штрафа.

Закон охватывает надписи, рисунки, объявления и афиши в неположенных местах.

По данным “Единой России”, в которой заявили о необходимости поднять штрафы еще в конце февраля, в Санкт-Петербурге за 2018 год вынесли 5 тысяч постановлений о незаконной рекламе. В 2016 году эта цифра была в 2 раза меньше.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как в Санкт-Петербурге борются с трафаретной рекламой наркотиков.