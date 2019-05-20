Бесплатный интернет в Петербурге провайдерам не вредит

Петербург стал вторым городом с лучшим бесплатным интернетом. Однако платные интернет-провайдеры тоже чувствуют себя уверенно. На прошлой неделе, 17 мая, праздновали Всемирный день электросвязи и информационного общества. Сервис бронирования жилья Tvil.ru в преддверии праздника опросил пользователей соцсетей и выяснил, что Петербург стал вторым городом с лучшим бесплатным интернетом – он набрал 22% голосов. На первом месте Москва (28%), на третьем – Сочи (11%).

Где в Петербурге есть бесплатный интернет

Действительно в Петербурге множество точек доступа бесплатного Wi-Fi — от кафе до метро. По данным сайта о подключении к интернету vpautinu.com, к началу 2019 года бесплатный Wi-Fi в Петербурге доступен на Невском проспекте и большей части Центрального района, в Петроградском районе, частично охвачен и Васильевский остров. Этот проект внедрила компания «Энфорта», сообщает vpautinu.com. Всего петербуржцы могут воспользоваться больше чем 300 точками доступа. Сеть называется SPb Free Wi-Fi. К бесплатному интернету можно подключиться не только на улицах и в парках, но и в общественном транспорте.

Также бесплатный Wi-Fi есть в метро Петербурга. Чтобы им воспользоваться, нужно найти сеть MT_FREE и подключиться к ней через номер телефона или через портал «Госуслуги». Соединение Wi-Fi устанавливается на платформе, но останется стабильным и при движении в поезде.

Кроме того воспользоваться Wi-Fi можно во многих заведениях общепита в Петербурге. Для этого достаточно авторизоваться или приобрести что-то в самом кафе – на чеке появится пароль Wi-Fi. Поэтому можно предположить, что точек бесплатного интернета в Петербурге хватает.

Что говорят интернет-провайдеры

Однако сделать вывод о том, что из-за такой благоприятной ситуации с бесплатным интернетом спрос на платный падает, нельзя. Например, в крупнейшей в Петербурге компании-провайдере интернета«Ростелеком» на вопрос Gazeta.SPb, как за прошедший год изменился спрос на интернет-услуги, сходу не смогли ответить.

В «Дом.ru» рассказали: «По итогам 1 квартала 2019 года число активных абонентов B2C увеличилось на 3,1% по сравнению с 1 кварталом 2018 года. На 31 марта 2019 года абонентская база В2С составила 6,9 млн. абонентов». Но уточнили, что речь идёт обо всех абонентах России.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что по результатам опроса ВЦИОМ отключение мирового интернета волнует меньше половины россиян.