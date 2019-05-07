ВЦИОМ: отключение мирового интернета волнует меньше половины россиян

Самые активные интернет-пользователи -- россияне от 18 до 24 лет: 99% из них выходит в сеть ежедневно. Фото: Pixabay

Самые активные интернет-пользователи -- россияне от 18 до 24 лет: 99% из них выходит в сеть ежедневно. Фото: Pixabay

Отключение интернета никак не повлияет или повлияет совсем незначительно на жизнь больше 50% россиян, выяснил ВЦИОМ. Однако те же опросы и статистика показывают, что доля интернет-пользователей в России растет день ото дня.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос, чтобы узнать, как они относятся к интернету. В результате ВЦИОМ сообщил, что «наши сограждане все реже могут представить себе жизнь без глобальной сети». В свете того, что 1 ноября 2019 года закон об отключении России от мирового интернета вступит в силу, думается, что опрос проведен вовремя. Как замечает один из пользователей интернет-сервиса «Яндекс. Район», россиян «начинают готовить к отключению интернета».

Однако итоги опроса ВЦИОМ показали, что больше чем у половины россиян полное отключение интернета не вызовет паники. Из этого числа 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, а 27% — что влияние будет крайне слабым.

Только для 48% населения России «смерть» интернета станет серьезным испытанием, сообщает ВЦИОМ, в то время, как в 2017 году оно стала бы таковым только для 32%. Из этого числа 37% признались, что их жизнь существенно изменится, но они смогут приспособиться. Другая часть (11%) россиян отметила, что не может представить себе жизнь без интернета. Тут примечателен географически-возрастной фактор – среди 18-24-летних такие ответы дали 40% и 26%, а среди москвичей и петербуржцев 43% и 26% соответственно, передает ВЦИОМ.

Как показал опрос ВЦИОМ, совсем не пользуются интернетом сегодня 16% опрошенных.

Опрос был проведен 18 апреля 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Остальные 84% так или иначе работают с интернетом, и большая часть жителей России (69%) выходит в сеть ежедневно.

Все больше россиян пользуется интернетом год от года. Об этом говорит не только ВЦИОМ, но и «Левада-центр». Так, по результатам его опроса от ноября 2018, всего 24% россиян никогда не пользуются интернетом. В 2017 году таких было 27%, а в 2015 – около 30%. В апреле же 2019 года, как выяснил ВЦИОМ, интернетом в сеть не выходят всего 16% россиян.

Если смотреть более локально, то подобный опрос зимой проводили социологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Результаты были опубликованы 29 января 2019 года. Тогда выяснилось, что 11,2% петербуржцев не пользуются интернетом совсем. Причинами этого опрошенные называли нежелание и отсутствие необходимости.

Те петербуржцы, которые выходят в интернет ежедневно (86,5% опрошенных) сказали, что в 93,1% случаев они ищут информацию, в 79,2% проверяют почту. Ради видео и музыки интернет используют 76,2% петербуржцев, из-за соцсетей – 72,5%, а 6,6% читают в сети новости.

Таким образом, если, согласно опросам ВЦИОМ, 69% россиян каждый день пользуются интернетом, и если, согласно исследованию СпбГУ, больше 86% петербуржцев также ежедневно выходят в сеть, поверить в то, что у половины россиян отключение интернета не вызовет паники, сложно. Впрочем, пока и неизвестно, как именно закон о суверенном интернете скажется на жизни россиян – до вступления его в силу больше полугода. Пока же можно согласиться с ВЦИОМ и результатами исследований «Левада-центра» в том, что пользователей интернета становится больше день ото дня.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что осенью вступает в силу закон об автономной работе интернета в России. Он может серьезно повлиять на доступ российских пользователей к глобальной сети.