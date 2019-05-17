В Приморском районе женщина на Nissan сбила мотоциклистку (видео)

Девушку 27-ми лет доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На перекрестке Вербной с Земским переулком сбили мотоциклистку, сообщили Gazeta.sPb в ГИБДД Санкт-Петербурга 17 мая. Авария в Приморском районе Петербурга произошла около 14:30.

Видео: https://vk.com/dorinspb

За рулем автомобиля Nissan Juke находилась женщина, в ГИБДД Петербурга уточнили, что ее стаж вождения составляет 4 года. Машина сбила мотоцикл, когда поворачивала налево.

27-летнюю девушку доставили в больницу, ее состояние называют тяжелым, передают в Госавтоинспекции Петербурга. В ГИБДД проведут проверку и выяснят, кто именно виноват в аварии.

В прошлом году к середине мая в Петербурге произошло 46 ДТП с участием мотоциклистов, передают в ГИБДД. Четыре человека погибли, а 49 пострадали. Для сравнения: судя по статистике ГИБДД, в Петербурге ежедневно происходит 300-400 ДТП в зависимости от сезона и погоды. В больницу попадают 20-30 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге сегодня вечером зарегистрировали пробки в 8 баллов.