В Петербурге сорвали пробный ЕГЭ по английскому языку

В Петербурге сорвали пробный ЕГЭ по английскому языку. Инцидент произошел в четверг, 16 мая, в 83 пунктах проведения теста, пишет «Фонтанка».

Причиной стали бракованные диски с заданиями, присланные из Федерального центра тестирования. Как сообщают очевидцы, диски с заданиями постоянно выдавали ошибку расшифровки. После тщетных попыток нормализовать ситуацию детей отпустили домой.

В Комитете по образованию ситуацию сообщают, что тест по английскому был пробным, а все проблемы с дисками объяснили техническим сбоем.

Сдача ЕГЭ начнется 27 мая. На экзамены подали заявку 36,7 тысяч человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что школьники готовятся к ЕГЭ в VR-очках, разработанных учеными Петербурга. Разработчики виртуальной реальности совместно с учеными в Петербурге создали урок, который позволит школьникам быстрее и эффективнее подготовиться к государственным экзаменам по сложным предметам.