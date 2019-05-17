Умерла знаменитая кошка Grumpy Cat

В США умерла кошка по кличке Соус Тардар, получившая всемирную известность в интернете как Grumpy Cat. Об этом сообщается в Twitter.
Хозяева кошки сообщили, что причиной ее смерти стали осложнения от инфекции. Она умерла утром во вторник, 14 мая, в возрасте семи лет.
— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 4 марта 2019 г.
Кошка, страдавшая карликовостью и неправильным прикусом, стала известна после появления ее фотографии в интернете в 2012 году.
Из-за своеобразного выражения морды ее прозвали Grumpy Cat, или сердитой кошкой. Фотографии животного и рисунки стали интернет-мемом.
Grumpy Cat набрала более 8 млн подписчиков в Facebook и 2,4 млн в Instagram.
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