Любители покемонов распознают их отдельной частью мозга

У тех, кто о покемонах не слышал, это зоны нет. Фото: pexels.com

У тех, кто о покемонах не слышал, это зоны нет. Фото: pexels.com

Стенфордские ученые провели эксперимент на 22 взрослых людях.

Ученые из Стэнфорда считают, что поклонники покемонов — фантастических существ, придуманных в Японии — распознают персонажей отдельной частью мозга, сообщает Nature Human Behavior.

В исследовании поучаствовали 22 человека, которых поделили на две группы. В одной взрослые в детстве увлекались покемонами, во второй — никогда о них не слышали. Им показывали изображения с существами (в том числе спрятанными на картинке) и отслеживали деятельность мозга.

У фанатов по результатам МРТ в части мозга, ответственной за распознавание животных, действовала отдельная область. Вторая группа показала обычные результаты для распознавания образов.

Ученые намерены набрать больше добровольцев. Они считают, что “образная” часть мозга может смещаться при изучении объектов определенного типа.

Сейчас существует 802 разновидности покемонов.

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