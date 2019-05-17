Пожар в мастерской на Салтыковской тушили по рангу №1-БИС

Площадь здания в Красногвардейском районе Петербурга составляет около 225 м2.

На Салтыковской дороге в пятницу вечером тушили пожар повышенного ранга, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 17 мая. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга горела ремонтная мастерская.

Сообщение о пожаре поступило в 19:36. Прибывшие на место части МЧС поняли, что им требуется подкрепление: в 19:54 ранг пожара подняли до №1-Бис. Спустя полчаса возгорание удалось локализовать.

В 20:42 открытый огонь потушили. Сейчас спасатели МЧС проводят работы, чтобы не допустить повторного возгорания: поливают все водой и разбирают.

Мастерская имела размеры 15х15 м, то есть ее площадь составляла 225 м2. На пожар бросили 10 экипажей МЧС Петербурга и 49 пожарных.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что фигуранты дела о пожаре в “Зимней вишне” не считают себя виновными.