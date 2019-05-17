Фигуранты уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» не признали свою вину

Пожар унес жизни 60 человек, среди них 37 детей. Фото: https://vk.com/zimvish42

Пожар унес жизни 60 человек, среди них 37 детей. Фото: https://vk.com/zimvish42

Шесть виновных в ЧП, вину которых устанавливают в судебном порядке, считают обвинения необоснованными.

Однако генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок частично признала вину по делу о пожаре в ТЦ, который произошел в марте 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет издание, обвиняемый в халатности начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин назвал все обвинения «надуманными».

Отметим, что по делу проходят руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин, работник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Напомним, что пожар в торговом центре произошел в 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, среди них 37 детей, еще 79 пострадали.

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