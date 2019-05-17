Под Лугой сломался состав, электрички едут до Толмачево

Дачников из Санкт-Петербурга может ожидать неприятный сюрприз в пятницу вечером.

На участке железной дороги до Луги сломался грузовой состав, сообщили очевидцы в социальной сети вечером в пятницу 17 мая. Электрички идут только до станции “Толмачево”.

На сайте ОЖД нет информации о внештатных ситуациях на этом участке. Тем не менее, если информация соответствует реальности, это стало плохой новостью для дачников из Петербурга — вечером в пятницу многие надеялись провести выходные за городом. Пользователи социальных сетей считают, что для таксистов в Толмачево настал удачный день.

От Санкт-Петербурга до Луги примерно 140-150 км. Станция “Толмачево” расположена на расстоянии примерно 135 км от Петербурга, а значит можно надеяться, что большая часть дачников Ленинградской области сошла по дороге. Поезд от Петербурга до Толмачево доезжает за 2 часа 10 минут.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге вечером фиксировали 8-балльные пробки.