Под Лугой сломался состав, электрички едут до Толмачево

От Петербурга до Луги 140-150 км. Фото: https://vk.com/spb_today
От Петербурга до Луги 140-150 км. Фото: https://vk.com/spb_today

Дачников из Санкт-Петербурга может ожидать неприятный сюрприз в пятницу вечером.

На участке железной дороги до Луги сломался грузовой состав, сообщили очевидцы в социальной сети вечером в пятницу 17 мая. Электрички идут только до станции “Толмачево”.

На сайте ОЖД нет информации о внештатных ситуациях на этом участке. Тем не менее, если информация соответствует реальности, это стало плохой новостью для дачников из Петербурга — вечером в пятницу многие надеялись провести выходные за городом. Пользователи социальных сетей считают, что для таксистов в Толмачево настал удачный день.

От Санкт-Петербурга до Луги примерно 140-150 км. Станция “Толмачево” расположена на расстоянии примерно 135 км от Петербурга, а значит можно надеяться, что большая часть дачников Ленинградской области сошла по дороге. Поезд от Петербурга до Толмачево доезжает за 2 часа 10 минут.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге вечером фиксировали 8-балльные пробки.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
железная дорога луга поезд состав электрички
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов устроил смотр спасателям МЧС и их катерам
Ленобласть и Петербург будут вместе развивать метрополитен
Под Лугой сломался состав, электрички едут до Толмачево
Первый омбудсмен Петербурга хочет в губернаторы
Пожар в мастерской на Салтыковской тушили по рангу №1-БИС
Умерла знаменитая кошка Grumpy Cat
Парк имени Сахарова спасут от воды
В Петербурге сорвали пробный ЕГЭ по английскому языку