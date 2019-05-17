Дети-”маугли” с Предпортовой снова начнут жить с матерью

Детский омбудсмен уверена, что семье еще долгое время нужна будет помощь волонтеров. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин.

Детский омбудсмен уверена, что семье еще долгое время нужна будет помощь волонтеров. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин.

Светлана Агапитова заявила, что лучше поддерживать семью, чем отправлять детей в приют.

“Дети с Предпортовой”, известные как “дети-маугли”, отправляются к матери, сообщили в аппарате детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой 17 мая. Ранее в СМИ появилась информация о детях, живущих в антисанитарных условиях в одной из квартир на Предпортовой улице Санкт-Петербурга.

Детей в начале мая осмотрели врачи и заявили, что с ними все в порядке

В аппарате передают, что квартиру уже привели в порядок; силами волонтеров и коллег Агапитовой для семьи поклеили обои и провели дезинфекцию. Для детей привезли новую одежду.

Агапитова заявила, что Татьяне (матери детей) еще несколько лет нужна будет помощь, но лучше ее оказывать, чем отправлять детей в сиротский приют.

В семье четверо детей: три девочки и один мальчик. Их возраст — от 5 до 11 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, о результатах осмотра детей врачами.