В аппарате Агапитовой рассказали о состоянии “детей-Маугли”

Врачи назвали состояние детей удовлетворительным. Фото: pixabay.com
Врачи назвали состояние детей удовлетворительным. Фото: pixabay.com

Подозрения на инфекцию на подтвердились — но пока детей оставят в больнице.

Детей из дома на Предпортовой улице, которые жили в антисанитарных условиях, отправили в детскую больницу Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.sPb в аппарате детского омбудсмена Светланы Агапитовой 5 мая. Врачи подозревали, что четверо детей от 5 до 11 лет (мальчик и три девочки) подхватили инфекционное заболевание из-за ситуации в их квартире, и поместили их и в инфекционное отделение.

Сейчас врачи сообщили, что дети в удовлетворительном состоянии — их самочувствие не вызывает волнения у медиков. В начале следующей недели их могут перевести в социальное отделение — а сотрудники органов опеки будут выяснять, как семья дошла до той ситуации, в которой оказалась.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях распространили видео из квартиры в Московском районе Петербурга, где дети живут среди тараканов, мусора и нечистот, о чем Gazeta.SPb ранее сообщала. Их называют по-разному: “дети-Маугли” или “дети с Предпортовой”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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