Семью Петербурга, живущую в мусоре и фекалиях, взяла на контроль омбудсмен Агапитова (видео)

Детей, проживающих с матерью-одиночкой, уже назвали “дети-маугли”. Несовершеннолетние проживали среди мусора, тараканов и клопов.

Резонанс история приобрела после того, как в Сети появилось видео, на котором видно, что дети проживают в ужасных условиях. По дому бегают тараканы и клопы. Дети спят на грызнях матрацах среди фекалий. Также на детях была грязная одежда. История тут же вызвала интерес общественности.

Как сообщает ТАСС, уполномоченный по правам детей в Петербурге Светлана Агапитова взяла на контроль ситуацию с содержанием детей в антисанитарных условиях в одном из домов на территории Московского района города.

Также семьей заинтересовались органы опеки, которые уже проверили квартиру. Дети проживают с матерью-одиночкой, которая недавно потеряла мужа. Как сообщают соседи неблагополучной семьи, женщина не выпивает. Однако детей органы опеки пока забрали. Как сообщает телеканал “78”, детей забрали на время. Однако проверка продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Следственный комитет проверяет сведения о «детях-маугли»

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/ВК