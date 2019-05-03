Следственный комитет проверяет сведения о «детях-маугли»

Как стало известно Gazeta.SPb, сотрудники следственных органов СК России по Санкт-Петербургу намерены принять к своему производству данное дело.

Следственный комитет инициировал вопрос о принятии к своему производству материалов проверки, которую провели сотрудники главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Причиной проверки послужила информация, которую в четверг, 2 мая, активно распространяли СМИ. Речь идет о «детях-маугли», которые проживали в квартире со своей матерью в одном из домов в Московском районе Санкт-Петербурга.

Посредством доследственной проверки будут выясняться причины и обстоятельства произошедшего. Также будет проверяться достоверность фотографий и видео, которые публиковали СМИ.

Кроме того, будут оценены должностные лица, ответственные за контроль за данной семьей.

По итогам проверки будет приниматься процессуальное решение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге «детей-маугли» увезли от матери.