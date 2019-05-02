В Петербурге «детей-маугли» увезли от матери

Женщина отказывается общаться с журналистами.

Об этом стало известно сегодня, второго мая. Фотографии детей, проживающих в доме на 5-ом Предпортовом проезде, разлетелись по сети еще первого мая. Случай привлек внимание не только общественности, но и сотрудников правоохранительных органов. Юные петербуржцы наконец покинули захламленную квартиру – их увезли на «скорой помощи» сразу после визита полиции и СМИ.

Напоминаем, что обо всем рассказала соседка странной семьи. Она сообщила, что пыталась им помочь, но не смогла. Дети, по ее словам, проживали в условиях антисанитарии, а также не посещали учебные заведения. На снимках видно, что на кроватях лежат фекалии, по помещению бегают тараканы, а дети ходят в грязных вещах.

Сама Наталья объясняет, что пристрастилась к алкоголю сразу после смерти супруга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами.