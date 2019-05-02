В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

Фото: vk.com/plohie_novosti_mc
Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой. В таких условиях воспитывает троих несовершеннолетних детей петербурженка. Фотографии и видеозаписи опубликовала группа «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/plohie_novosti_mc
Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Семья проживает в квартире одного из домов в 5-м Предпортовом проезде в Московском районе. На фотографиях видно — санитарное состояние квартиры оставляет желать лучшего, как, впрочем, и методы воспитания, используемые матерью.

Очевидцы отмечают, что лишь одна девочка какое-то время посещала школу, однако после того как мать девочки её избила, она запретила дочери посещать учебное заведение, дабы учителя не обнаружили гематомы и ссадины на коже.

Видео: vk.com/plohie_novosti_mc

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СК разметил видео квартиры, где проживала брошенная девочка-маугли с анорексией.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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