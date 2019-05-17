Маршрутка №347 и Ford столкнулись в Пушкине

На место приехало два экипажа МЧС. Фото: https://vk.com/spb_today
На место приехало два экипажа МЧС. Фото: https://vk.com/spb_today

Спасателям МЧС пришлось вырезать из легковой машины водителя.

В Пушкине столкнулись Ford и маршрутный автобус, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 18 мая. Авария произошла в ночь с пятницы на субботу на Магазейной улице в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

На помощь вызвали спасателей МЧС: они получили сообщение об аварии в 00:05. Сотрудникам МЧС пришлось вырезать водителя Ford из машины.

Всего на место приехали два экипажа МЧС Санкт-Петербурга и 9 спасателей. Сейчас нет точной информации о количестве пострадавших и тяжести их состояния — и в ГУ МЧС уточняют информацию. Известно, что в маршрутке №347 не было пассажиров.

На фотографиях, опубликованных в соцсети, видно, что после аварии Ford стоит на пешеходном переходе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге у “Ломоносовской” автобус сбил человека.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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