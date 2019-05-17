У “Ломоносовской” автобус сбил мужчину на переходе

Пострадавший хотел пересечь Бабушкина на красный свет.

У “Ломоносовской” автобус сбил мужчину на “зебре”, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД Санкт-Петербурга 17 мая. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу — но пьяным и на красный свет.

Видео: https://vk.com/dorinspb

ДТП произошло на улице Бабушкина в пятницу вечером. Сейчас инспекторы даже не установили его личность. На вид ему около 35, медики доставили его в больницу и сообщают, что он получил травмы средней тяжести.

Очевидцы в социальных сетях передают, что автобус двигался на умеренной скорости — именно поэтому мужчина остался жив. По предварительной информации, пострадавший получил черепно-мозговую травму и шок. Как следует из фотографий, сделанных на месте ДТП, у автобуса разбито лобовое стекло. Из пассажиров никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Фучика в ДТП пострадал мотоциклист.