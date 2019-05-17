На Фучика сбили мотоциклиста — состояние тяжелое

Пострадавшего с многочисленными травмами отвезли в НИИ Джанелидзе. Фото: https://vk.com/dorinspb
Пострадавшего с многочисленными травмами отвезли в НИИ Джанелидзе. Фото: https://vk.com/dorinspb

Женщина на Hyundai выезжала с парковки ТЦ “РИО” в пятницу вечером.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сбили мужчину предпенсионного возраста на мотоцикле, сообщили в ГИБДД Северной столицы 17 мая. У мужчины много травм, врачи оценивают состояние как тяжелое.

По данным инспекторов, женщина на Hyundai Solaris выезжала с парковки торгового центра “РИО” на улицу Фучика. Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом Yamaha, который двигался к Белградской.

У мужчины закрытая травма живота (пострадали внутренние органы), перелом двух костей голени со смещением, шок и сочетанная травма СГМ. Мотоциклиста — в этом году ему исполнится 56 лет — отвезли в НИИ им. Джанелидзе.

ГИБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга ведет проверку по ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приморском районе Петербурга сбили девушку на мотоцикле.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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