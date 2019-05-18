В крупном ДТП на Мурманском шоссе погиб лось

В ДТП попали четыре автомобиля: две фуры,"Газель" и Skoda. Фото: https://vk.com/spb_today

В ДТП попали четыре автомобиля: две фуры,"Газель" и Skoda. Фото: https://vk.com/spb_today

Накануне в комитете по природопользованию предупредили о миграции животных.

В дорожной аварии на Мурманском шоссе погиб лось, сообщили очевидцы в социальной сети 18 мая. В ДТП недалеко от Синявино попали четыре автомобиля: две фуры, “Газель” и Skoda Octavia.

Очевидцы передают, что других жертв нет — но точных данных о пострадавших сейчас еще не сообщают. На месте работают службы Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В комитете по природопользованию Санкт-Петербурга вчера в пятницу предупредили водителей Северной столицы и Ленобласти, что у лосей начинается период миграций и они все чаще выходят на дорогу. В конце весны у лосей рождается потомство, а молодые лоси покидают родителей и в этот период часто выходят на дорогу и попадают под колеса автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленинградской области ищут самку северного оленя.