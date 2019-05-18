У Новоприозерского шоссе ищут самку северного оленя

Все стадо снова в сборе - кроме одной важенки. Фото: https://vk.com/spb_today

Все стадо снова в сборе - кроме одной важенки. Фото: https://vk.com/spb_today

Важенка Дымка сбежала после нападения собак на стадо в Ленобласти.

С фермы северных оленей «Лесная избушка» в Ленинградской области убежала важенка — самка северного оленя, сообщили в социальных сетях 18 мая. На стадо оленей напали собаки, владельцы которых не смогли с ними справиться.

Один из псов набросился на молодую важенку по кличке Дымка. Собак прогнали палками, но олени разбежались в разные стороны. Хозяева фермы сообщают, что все стадо вернулось и снова в сборе, кроме одной важенки.

Сейчас ее ищут и просят помочь поисках всех, кто мог ее видеть. У Дымки нет ошейника и рогов, она имеет серый окрас. Хотя она ручная, к чужим старается не подходить. В последний раз ее видели у развязки Новоприозерского шоссе Агалатово.

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