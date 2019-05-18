В Полюстровском парке пройдет «Необыкновенный кросс» для собак

Пробежать кросс можно с собакой из приюта. Фото: pixabay

Пробежать кросс можно с собакой из приюта. Фото: pixabay

В Петербурге в Полюстровском парке пройдет «Необыкновенный кросс». В нем могут участвовать собаки и их хозяева.

Сегодня 18 мая в парке в 14 часов дня состоится спортивное мероприятие «Необыкновенный кросс». Оно проводится уже в четвертый раз. Известно, что в забеге могут участвовать собака и её хозяин. Вдвоем дружной командой они должны пройти сложную полосу препятствий.

Те, кто еще не смог найти своего «брата меньшего» среди семейства собачьих, могут взять пса для кросса в приютах для животных «Ржевка» и «Ильинка». Собак, у которых пока нет хозяев, такая вылазка точно обрадует.

На мероприятии для спортсменов будут действовать дистанции в один и три километра. Регистрация бегунов начнется в 13:00.

Отмечается, на «Необыкновенном кроссе» будут функционировать интерактивные площадки, состоится проведение розыгрышей и конкурсов с интересными призами. Все гости мероприятия могут фотографироваться и играть с животными из питомника.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петергофе пройдет праздник фонтанов в честь Александра Пушкина.