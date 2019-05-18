В Калининском районе мошенницы выкрали у бабушки 20 тысяч якобы на капремонт

В насмешку они выдали обманутой женщине чек. Фото: pixabay
В насмешку они выдали обманутой женщине чек. Фото: pixabay

Полиция расследует мошенничество в отношении пенсионерки, которую злоумышленницы заставили отдать 20 тысяч рублей за несуществующий капитальный ремонт.

К сотрудникам полиции 16 мая обратилась 81-летняя жительница одного из домов на Гражданском проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Гражданка сообщила, что двое неизвестных, ввели ее в заблуждение, наврали про якобы осуществляемый в настоящее в доме капитальный ремонт дома и, таким образом, завладели 20 тысячами рублей.

Также мошенницы выдали пенсионерке кассовый чек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники правоохранительных органов ведут разыскные работы по задержанию подозреваемых.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге пенсионерка вручила мошеннику за БАДы 70 тысяч рублей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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