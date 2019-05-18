Анисина сообщила о смерти фигуриста Благова

Ему было 64 года. Фото: pixabay

Ему было 64 года. Фото: pixabay

Олимпийская чемпионка Марина Анисина рассказала об уходе из жизни советского фигуриста Василия Благова.

«Был… Увы, в новостях СМИ даже не упомянули об уходе и похоронах этого замечательного фигуриста. Он ушел в мир иной 9 мая в 64 года…», — написала спортсменка в инстаграме под снимком титулованного чемпиона.

Фигуристка выразила искренние соболезнования родственникам и близким Благова, а также рассказала об автобиографии и личных качествах знаменитого в СССР спортсмена.

«С подачи Татьяны Тарасовой его называли «подъемным краном» за надежные верхние поддержки. Моя мама в его руках чувствовала себя, как парящая птица… Царство небесное вам, Василий Вячеславович!» — комментирует Анисина.

Известно, что Благов становился чемпионом СССР 1971/1972 года. Также он принимал участие на чемпионатах Европы 1972 и 1973 года, чемпионате мира 1972 года, Олимпийских играх 1972. Он выступал в паре с Ириной Черняевой, а затем с Натальей Донгаузер.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что умер сценарист фильмов о человеке-пауке, лауреат премии Оскар Элвин Сарджент.