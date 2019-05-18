Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа во Всеволожске

Во Всеволожске маленькая девочка выпала из окна второго этажа частого дома. Она облокотилась на москитную сетку.

По предварительной информации, ребёнок упал из оконного проема одного из частных домов на Советской улице, опиравшись на москитную сетку, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 02 часов ночи 18 мая. В правоохранительные органы обратились сотрудники местного медицинского учреждения. Врачи утверждали, что к ним на госпитализацию попала девочка 2014 года рождения и она находится в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что у ребенка были зафиксированы множественные травмы головы.

По данному факту работниками полиции проводится проверка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дети — «маугли» с Предпортовой снова начнут жить с матерью.