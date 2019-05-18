В Петроградском районе в больницу попала девушка под таблетками и в состоянии комы

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: https://pixabay.com
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: https://pixabay.com

Врачи также диагностировали у девушки множественные гематомы головы.

Помимо вышеперечисленного, девушка 1999 года была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, девушку пришлось госпитализировать из ее квартиры накануне вечером. Сотрудники скорой помощи выезжали в один из домов, расположенных на улице Глухая Зеленина.

Врачи диагностировали острое пероральное отравление смесью лекарственных веществ, множественные гематомы головы. Больная была в состоянии комы. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии, поясняют сотрудники медицинского учреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в поселке Свердлова во дворе сбили ребенка.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Петроградский район происшествие
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