В поселке Свердлова во дворе сбили ребенка

На место приехали медики и дорожная полиция. Фото: https://vk.com/spb_today
На место приехали медики и дорожная полиция. Фото: https://vk.com/spb_today

Ребенок госпитализирован с незначительными травмами.

В поселке имени Свердлова на придомовой территории сбили ребенка, сообщили очевидцы в социальной сети в пятницу 17 мая. В ГИБДД Ленинградской области этот факт пока не подтверждают.

По сообщениям свидетелей, авария произошла во дворе жилого дома — улицу в соцсети не уточнили. На место приехали медики, ребенок госпитализирован. По предварительной информации он получил незначительные травмы.

Согласно ПДД, на придомовых территориях (во дворах) пешеход всегда пользуется преимуществом. При этом водитель не имеет права ехать быстрее 20 км/ч. Движение быстрее 80 км/ч ведет к лишению прав.

В поселке Свердлова, который расположен во Всеволожском районе Ленобласти, живет всего 11 тысяч человек.

Это не первый пешеход, которого сбили сегодня — ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Бабушкина в Петербурга автобус сбил пьяного мужчину на переходе.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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