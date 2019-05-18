Накануне в Петербурге и Ленобласти угнали 5 иномарок на общую сумму более 7 млн рублей

Хищения произошли в Невском и Приморском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти.

В полицию накануне обратился мужчина 1961 года рождения. Он сообщил, что с дворовой территории у дома 12 по улице Мартыновской неизвестный угнал у него Kia Sorento стоимость 1,9 млн рублей.

В этот же день, около 11:37 также обратился житель Приморского района, который рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что предположительно с 10 мая по 17 мая от дома 13 по Комендантскому проспекту неизвестный преступник совершил хищение, принадлежащего автомобиля Toyota Camry. Сумма материального ущерба составила 1,5 млн рублей.

Полиция также начала поиски автомобиля Hyundai Santa Fe, стоимость которого составляет 1,5 млн рублей. Транспортное средство угнали от дома 36 по Дальневосточному проспекту.

Заниматься поисками полиция будет и автомобиля Kia Optima, который был похищен от дома 10, корпус 4 по улице Евдокима Огнева. Сумма материального ущерба более 1,2 млн рублей.

Один автомобиль был также угнан и в Ленобласти. В полицию обратилась женщина 1977 год рождения и сообщила, что от дома 1 по улице Областной неизвестный преступник, совершил хищение, принадлежащего Toyota Rav4. Сумма материального ущерба более 1, 5 млн рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицией приняты меры к розыску похищенного автотранспорта и задержанию злоумышленников.

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