На улице Наставников горит газовый баллон

Пожар тушат. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК
Пожар тушат. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

У дома 14 по улице Наставников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание газового баллона.

Об этом сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «Вконтакте», сопроводив информацию фотографиями с места событий.

На снимках видно, что рядом с домом есть сильное задымления. Свидетели случившегося сообщают, что на место происшествия уже прибыли службы спасения и пожарные. На данный момент возгорание пытаются потушить.

Пользователи в комментариях сообщили, что недавно к указанному дому привезли самодельный аппарат с газовым баллоном, предназначенный для заливки швов на отремонтированном ранее асфальте. Местные жители предположили, что именно он мог стать причиной пожара.

В настоящее время ещё не поступала официальная информация. Данных о пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа во Всеволожске.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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На улице Наставников горит газовый баллон