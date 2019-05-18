Часть праха Доренко была захоронена на Троекуровском кладбище

Журналист Сергей Доренко. Фото: Facebook
Журналист Сергей Доренко. Фото: Facebook

Погибший российский журналист Сергей Доренко высказывался о желании, чтобы часть его праха развеяли над горой Митридат в Керчи. С ней так и поступят.

Другую же часть праха погибшего захоронили на Аллее журналистов, которая расположена на Троекуровском кладбище.

Недавно на Троекуровском кладбище состоялось публичное прощание с Сергеем Доренко. Попрощаться с журналистом пришло большое количество человек, в частности несколько десятков друзей и коллег, а также поклонники журналиста. В завершении церемонии прощания прозвучали аплодисменты в память погибшего.

На церемонии захоронения праха присутствовали исключительно родственники и близкие Доренко люди.

Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Во время езды на мотоцикле ему резко стало плохо. Позже врачи зафиксировали, что смерть известного российского журналиста наступила от разрыва аорты.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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