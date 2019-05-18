Рейс из Петербурга в Анталию отложен из-за письма с угрозами

Самолет проверяют специалисты. Фото: Социальные сети
Самолет проверяют специалисты. Фото: Социальные сети

Сегодня, 18 мая, в контактный центр авиакомпании «Россия» поступило анонимное электронное письмо, содержащее угрозы.

В связи с этим вылет рейса FV5863 Санкт-Петербург — Анталия был отложен на два часа, сообщили Gazeta.SPb в авиакомпании «Россия».

Содержание поступившего письма сотрудники авиакомпании расценили как потенциальную угрозу безопасности пассажиром самолета и самому транспортному средству. В целях безопастности пассажиров рейса было решено провести эвакуацию самолета. Вылет был перенесен на два часа.

Правоохранительные органы уже извещены о произошедшем. Специалисты проводят досмотр самолета, пассажиров, ручной клади и багажа. После тщательного осмотра, когда специалисты удостоверятся в отсутствии опасности, рейс будет отправлен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в Рыбацком эвакуируют сотрудников и посетителей гипермаркета «Лента».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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