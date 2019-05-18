Петербуржцы заметили сильный дым рядом с Пулково

Задымление было настолько сильным, что его заметили жители Ропщи и Ульянки.

В субботу, 18 мая, около 17:00 часов вечера жители Санкт-Петербурга заметили масштабный столб дыма, который поднимался со стороны аэропорта Пулково. Об этом Gazeta.SPb сообщили в МЧС по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Стало известно, что причиной пожара является загоревшийся мусор неподалеку от аэропорта Пулково. Местных жителей напугало происходящее. Очевидцы заметили большое количество дыма, поднимающегося над лесополосой в районе Пулково, и стали публиковать фотографии в социальные сети.

Пожар был настолько сильным, что увидеть его можно было даже из Ропши и Ульянки. Данных о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проведен профилактический рейд по барам и клубам.