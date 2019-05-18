В Петербурге проведен профилактический рейд по барам и клубам

В результате проведения рейда сотрудники полиции составили более 40 протоколов об административных правонарушениях.

В прошедшую ночь с 17 на 18 мая в центре Санкт-Петербурга на улицах Думская и Ломоносова прошел профилактический рейд, в результате которого было обнаружено 14 человек в состоянии наркотического опьянения, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также по линии дорожной полиции было обнаружено 29 нарушений. Из них 18 — за нарушение норм тонирования окон автомобиля. Один водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения и один управлял автомобилем без прав.

В отношении всех обнаруженных нарушителей были составлены административные протоколы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дерзкий водитель, который заставил достать сотрудника ДПС табельное оружие на 2-ой Советской, задержан.