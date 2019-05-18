На Шаумяна загорелась дорогая иномарка (видео)

Сегодня, 18 мая, на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль марки «Альфа Ромео».

О случившемся сообщили свидетели происходящего в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы выложили фотографии и видеозапись с места происшествия.

Пожар произошел у дома 28 по проспекту Шаумяна, неподалеку от отеля «Ладога». На видеозаписи видно, как автомобиль премиум-класса безжалостно съедает пламя.

Возгорание началось с передней части автомобиля, но вскоре пострадала вся машина. На место пожара быстро приехали спасатели. Огонь пытались ликвидировать 5 человек личного состава и 1 шутка спецтехники.

На тушение огня потратили порядка 10 минут. Моторный отсек автомобиля полностью выгорел. Сведений о пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под Репино тушили дом за несколько десятков миллионов.