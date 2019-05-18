Под Репино тушили дом за несколько десятков миллионов

Все остались целы, чего нельзя сказать о деревянном строении.

Инцидент случился сегодня днем, 18 мая, в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. Пожарные прибыли на место происшествия около трех часов дня. На то, чтобы ликвидировать возгорание, ушло два часа. Уже в 17:21 МЧС отчитался о проделанной работает, передает издание 47News. Там уточнили, что элитный дом занимал площадь в 500 квадратным метров. Насколько сильно он пострадал – остается только догадываться. Специалисты уверяют, что обошлось без пострадавших.

Дом горел на улице Солнечная Поляна. Этот район считается довольно дорогим – на различных сайтах недвижимости жилье в поселке можно купить за 50 миллионов рублей, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на улице Наставников горит газовый баллон, предназначенный для заливки швов на отремонтированном ранее асфальте.