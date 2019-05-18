В Ленобласти жители самовольно снесли забор у озера Лассылампи

На акцию пришли 40 человек. Фото: ВКонтакте

На акцию пришли 40 человек. Фото: ВКонтакте

Во Всеволожском районе Ленинградской области местные жители-дачники снесли забор, установленный вокруг озера Лассылампи.

Дачники считают, что данный забор установлен незаконно. Местные жители пришли к забору к бензопилами и самовольно его демонтировали. На акцию протеста собралось 40 человек, передает издание 47channel.

Активисты обвиняют в установке забора председателя СНТ «Защита» и главу Союза садоводств Всеволожского района Сергея Атаманчука. По мнению местных жителей, он раздает участки высокопоставленным лицам и незаконно огородил забором озеро в 35 гектаров.

Правительство Ленинградской области и Всеволожского района о проблеме уже оповещены. В ситуации должна разобраться прокуратура Ленобласти.

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