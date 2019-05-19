Очевидцы: в Дачном сбили мужчину и женщину на мотоцикле

Молодой человек остался жив, женщина после аварии лежала неподвижно.

В Кировском районе Ленобласти произошло ДТП с участием мотоцикла, сообщают очевидцы в социальной сети 19 мая.

Сейчас нет точной информации о деталях происшествия — УГИБДД Петербурга и Ленобласти пока не опубликовало отчет об аварии. По предварительной информации, в субботу вечером на Шоссейной улице поселка Дачное автомобиль сбил мотоцикл, на котором ехали молодой человек и девушка.

Свидетели передают, что мужчина остался жив, однако нет информации о травмах, которые он получил. Его спутница, как передают очевидцы, “лежала без движения”. Возможно, позже детали дорожно-транспортного происшествия раскроют в ГИБДД региона.

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